fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Cesar Garrega znalazł się na liście życzeń Atletico Madryt

Atletico Madryt jest już w trakcie opracowywania strategii na letnie okno transferowe. Jednym z głównych celów stołecznego klubu jest transfer z udziałem środkowego defensora. Ciekawe wieści w sprawie przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że na celowniku ekipy Wanda Metropolitano znalazł się Cesar Tarrega. 23-letni zawodnik to wychowanek Don Bosco, który w kolejnych latach przechodził przez kilka szczebli Akademii Piłkarskiej Valencii. Co prawda gracz ma kontrakt ważny do końca czerwca 2028 roku. Niemniej nie milkną spekulacje o tym, że piłkarz może niebawem zmienić klub.

Sama transakcja nie będzie jednak łatwa do zrealizowania. Cena wywoławcza za Hiszpana kształtuje się na poziomie 25 milionów euro. W każdym razie to nie jest suma, która odstrasza. W związku z tym w klubie z Estadio Mestalla sternicy są świadomi, że nie będzie łatwo zatrzymać Tarregę w zespole. Sam piłkarz też nie ukrywa, że aby nadal się rozwijać, chciałby trafić do klubu z większymi ambicjami niż walka o ligowy byt. Tym bardziej że w trakcie trwającego sezonu były młodzieżowy reprezentant Hiszpanii pokazał już, że jest gotowy na większe wyzwania.

W tej kampanii Tarrega wystąpił jak na razie w 34 meczach, notując w nich dwa trafienia i jedną asystę. Okazję na poprawę tego bilansu zawodnik będzie miał w sobotę przy okazji potyczki Valencii z Las Palmas w ramach 34. kolejki La Liga.

