Atletico Madryt chce pomocnika z Premier League. To będzie ciekawy ruch

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Atletico Madryt wciąż zainteresowane Wilfredem Ndidim

Leicester City sprawdziło Wilfreda Ndidiego w styczniu 2017 roku z KRC Genk za blisko 18 milionów euro. Defensywny pomocnik dobrze spisuje się w angielskich rozgrywkach i wszystko wskazuje na to, że latem zmieni otoczenie. Warto podkreślić, że Nigeryjczyk był bliski opuszczenia klubu już w styczniu, jednak działacze The Foxes zdecydowali się go zatrzymać w walce o utrzymanie w Premier League.

Według ostatnich informacji, najbardziej zdeterminowany, żeby pozyskać 28-latka jest Diego Simeone. Trener Atletico Madryt zamierza wzmocnić środek pola. Ndidi znajduje się również na liście życzeń AS Monaco oraz Realu Betis. Francuski klub złożył już Leicester ofertę opiewającą na 18 milionów funtów plus dodatkowe 2 miliony funtów w bonusach. Pomimo problemów finansowych, angielski klub odrzucił propozycję.

Ndidi po dłuższym okresie nieobecności spowodowanej przez kontuzję ścięgna udowego, zaczął otrzymywać coraz więcej minut pod wodzą nowego szkoleniowca Ruuda Van Nistelrooya. W bieżącym sezonie pomocnik rozegrał 18 spotkań, w których zaliczył cztery asysty i trafił do siatki w jednym meczu. Kontrakt Ndidiego na King Power Stadium obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.