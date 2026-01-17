Weston McKennie na celowniku Atletico Madryt
Atletico Madryt od początku sezonu nie imponuje wysoką formą. Drużyna prowadzona przez Diego Simeone ma swoje problemy, przez które nie mogą włączyć się w walkę o mistrzostwo Hiszpanii. Los Colchoneros chcą jednak jak najszybciej poprawić swoją sytuację, a do tego potrzebne będą wzmocnienia. Już w styczniu może dojść do roszad kadrowych w ich szeregach.
Środek pola jest jedną z pozycji, którą chce wzmocnić Atletico Madryt. Jak się okazuje, Los Colchoneros mogą przeprowadzić dość głośny transfer. Serwis „GiveMeSport” poinformował, że w kręgu zainteresowań hiszpańskiego zespołu znalazł się Weston McKennie z Juventusu. Amerykanin może trafić już w styczniu na Wanda Metropolitano.
Weston McKennie nie może znaleźć porozumienia z Juventusem. Kontrakt Amerykanina wygasa wraz z końcem sezonu, a rozmowy utknęły w martwym punkcie. Stara Dama może faktycznie rozważyć rozstanie z reprezentantem USA już w zimowym okienku. Atletico Madryt jednak będzie musiało spełnić oczekiwania Włochów, którzy chcą zarobić na odejściu pomocnika 11-12 milionów euro.
W obecnym sezonie Weston McKennie rozegrał 26 spotkań w koszulce Juventusu. Reprezentant USA zdołał zgromadzić na swoim koncie cztery trafienia, a także tyle samo asyst.