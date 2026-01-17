Atletico Madryt rozważa już w styczniu wzmocnienie środka pola. Jak się okazuje, Hiszpanie celują w zawodnika Juventusu. Na ich radarze znalazł się Weston McKennie - informuje "GiveMeSport".

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Weston McKennie na celowniku Atletico Madryt

Atletico Madryt od początku sezonu nie imponuje wysoką formą. Drużyna prowadzona przez Diego Simeone ma swoje problemy, przez które nie mogą włączyć się w walkę o mistrzostwo Hiszpanii. Los Colchoneros chcą jednak jak najszybciej poprawić swoją sytuację, a do tego potrzebne będą wzmocnienia. Już w styczniu może dojść do roszad kadrowych w ich szeregach.

Środek pola jest jedną z pozycji, którą chce wzmocnić Atletico Madryt. Jak się okazuje, Los Colchoneros mogą przeprowadzić dość głośny transfer. Serwis „GiveMeSport” poinformował, że w kręgu zainteresowań hiszpańskiego zespołu znalazł się Weston McKennie z Juventusu. Amerykanin może trafić już w styczniu na Wanda Metropolitano.

Weston McKennie nie może znaleźć porozumienia z Juventusem. Kontrakt Amerykanina wygasa wraz z końcem sezonu, a rozmowy utknęły w martwym punkcie. Stara Dama może faktycznie rozważyć rozstanie z reprezentantem USA już w zimowym okienku. Atletico Madryt jednak będzie musiało spełnić oczekiwania Włochów, którzy chcą zarobić na odejściu pomocnika 11-12 milionów euro.

W obecnym sezonie Weston McKennie rozegrał 26 spotkań w koszulce Juventusu. Reprezentant USA zdołał zgromadzić na swoim koncie cztery trafienia, a także tyle samo asyst.