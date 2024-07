Athletic nie godzi się na odejście Nico Williamsa. Robi wszystko, by go zatrzymać

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Nico Williams może przebierać w ofertach

Nico Williams, który przedłużył kontrakt z Athletic Club do 2027 roku, ma w umowie klauzulę odstępnego wynoszącą 58 milionów euro. Mimo to, klub z Kraju Basków był pewien, że młody hiszpański skrzydłowy pozostanie w drużynie przynajmniej przez jeszcze jeden sezon. Jednak sytuacja uległa zmianie, a FC Barcelona podejmuje zdecydowane kroki, aby pozyskać 22-letniego zawodnika, co budzi rosnący niepokój w Bilbao.

Athletic Club podejmuje kolejne działania, aby przekonać Nico Williamsa do pozostania w klubie i odrzucenia oferty Barcelony. Według “Sportu”, klub stara się wywrzeć pozytywny wpływ na decyzję zawodnika, czyniąc go główną gwiazdą kampanii promującej nowe koszulki na nadchodzący sezon. Trykot z jego numerem jest też najbardziej promowany w klubowym sklepiku. Athletic Club stara się w ten sposób pokazać, jak bardzo go cenią i podkreślić, że jest dla nich kluczowy.

Nico Williams jest uwielbiany przez fanów Athletic Club i stał się wzorem do naśladowania dla młodych kibiców. Jego odejście byłoby dużym ciosem dla drużyny prowadzonej przez Ernesto Valverde. Jednak, mimo ciągłych gestów mających na celu zatrzymanie Williamsa, coraz trudniej jest przekonać go do pozostania w Bilbao. Gwiazdor jest łączony z transferami między innymi do PSG, Barcelony czy kilku klubów Premier League, gdzie mógłby liczyć na lepsze warunki finansowe.

