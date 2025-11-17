Tottenham miał ruszyć po gwiazdę Atalanty. Sprawa się skomplikowała

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Ademola Lookman

Tottenham planował ruszyć po Lookmana. Sytuacja się jednak skomplikowała

Tottenham Hotspur notuje całkiem niezły start sezonu w Premier League. Aktualnie stołeczna ekipa ma 18 punktów, co jest następstwem pięciu zwycięstw i trzech remisów. Jednocześnie władze klubu z Londynu analizują już rynek pod kątem ewentualnych wzmocnień. Ciekawe wieści przekazał portal TEAMtalk.

Źródło daje do zrozumienia, że Tottenham planował spróbować ruszyć po Ademolę Lookmana. Zawodnik swego czasu grał już w lidze angielskiej, broniąc barw Evertonu. Stosunkowo niedawno popadł z kolei w konflikt z Ibanem Juriciem w Atalancie i pojawiły się nadzieje w szeregach The Spurs na pozyskanie piłkarza. Ostatnio jednak sytuacja miała się skomplikować.

Nowy trener ekipy z Bergamo Raffaele Palladino mocno liczy na Lookmana, uznając go za jeden z kluczowych elementów swoich planów. W związku z tym realny scenariusz zakłada, że finalnie reprezentant Nigerii odrzuci opcję gry w ekipie z ligi angielskiej.

Lookman to zawodnik, który trafił do Atalanty w sierpniu 2022 roku. Zawodnik w tej kampanii wystąpił w 10 spotkaniach, notując w nich jedno trafienie. Na boisku spędził ponad 640 minut. Obecna umowa Lookmana z klubem z Serie A obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Z kolei rynkowa wartość zawodnika została oszacowana na 40 milionów euro.

Czytaj więcej: Man City podjął decyzję ws. transferu Viniciusa!