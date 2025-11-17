Tottenham miał ruszyć po gwiazdę Atalanty. Sprawa się skomplikowała

Tottenham Hotspur rozgląda się za graczami, mogącymi wzmocnić ofensywę drużyny. Tymczasem interesujące informacje dotyczące przyszłości Ademoli Lookmana przekazał TEAMtalk.

Ademola Lookman
fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Ademola Lookman

Tottenham planował ruszyć po Lookmana. Sytuacja się jednak skomplikowała

Tottenham Hotspur notuje całkiem niezły start sezonu w Premier League. Aktualnie stołeczna ekipa ma 18 punktów, co jest następstwem pięciu zwycięstw i trzech remisów. Jednocześnie władze klubu z Londynu analizują już rynek pod kątem ewentualnych wzmocnień. Ciekawe wieści przekazał portal TEAMtalk.

Źródło daje do zrozumienia, że Tottenham planował spróbować ruszyć po Ademolę Lookmana. Zawodnik swego czasu grał już w lidze angielskiej, broniąc barw Evertonu. Stosunkowo niedawno popadł z kolei w konflikt z Ibanem Juriciem w Atalancie i pojawiły się nadzieje w szeregach The Spurs na pozyskanie piłkarza. Ostatnio jednak sytuacja miała się skomplikować.

Nowy trener ekipy z Bergamo Raffaele Palladino mocno liczy na Lookmana, uznając go za jeden z kluczowych elementów swoich planów. W związku z tym realny scenariusz zakłada, że finalnie reprezentant Nigerii odrzuci opcję gry w ekipie z ligi angielskiej.

Lookman to zawodnik, który trafił do Atalanty w sierpniu 2022 roku. Zawodnik w tej kampanii wystąpił w 10 spotkaniach, notując w nich jedno trafienie. Na boisku spędził ponad 640 minut. Obecna umowa Lookmana z klubem z Serie A obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Z kolei rynkowa wartość zawodnika została oszacowana na 40 milionów euro.

