Atalanta dogadała wielki transfer. Mistrz Europy wraca do Serie A

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Raffaele Palladino

Raspadori odchodzi z Atletico! Atalanta dopięła wielki transfer

Giacomo Raspadori, gdy odchodził pod koniec sierpnia 2022 roku z Sassuolo do Napoli, miał być wielką gwiazdą Serie A. Neapolitańczycy widzieli w nim olbrzymi potencjał, więc zapłacili za niego ok. 33 mln euro. Mistrz Europy nie zrobił wielkiej kariery pod Wezuwiuszem, notując 18 goli i 10 asyst w 109 meczach. Finalnie latem ubiegłego roku podjęto decyzję, że zostanie sprzedany do Atletico Madryt.

Hiszpanie zapłacili za niego 22 mln euro, ale zaledwie po sześciu miesiącach zdecydowali się wysłach go z powrotem do Włoch. Jak donosi Fabrizio Romano, sfinalizowana została transakcja na linii Atletico – Atalanta. Oznacza to, że Raspadori zostanie nowym piłkarzem La Dei. Drużyna z Półwyspu Apenińskiego zapłaci Los Colchoneros tyle samo, ile Madrytczycy wydali na napastnika. Z tą różnicą, że dodatkowy milion będzie bonusem.

🚨⚫️🔵 Giacomo Raspadori signs in at Atalanta today with medical booked after deal agreed 24h ago.



Atlético receive €22m plus €1m add-ons, permanent move. pic.twitter.com/trW3eVlWtJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2026

Raspadori podczas krótkiego pobytu w Madrycie nie przekonał do siebie ani Simeone, ani władz klubu. W 15 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył 2 gole i zaliczył 3 asysty.

Najlepszy okres w karierze 25-latka to bez wątpienia pobyt w Sassuolo, którego zresztą jest wychowankiem. Na Mapei Stadium był wschodzącą gwiazdą Serie A. Na swoim koncie ma także 45 występów w reprezentacji Włoch, dla której zdobył 11 bramek. Jego obecna wartość to ok. 22 mln euro.