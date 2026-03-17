Aston Villa chce piłkarza Borussii Dortmund. Spore pieniądze w grze

Aston Villa może dokonać głośnego wzmocnienia. Na ich radarze znalazł się Waldemar Anton z Borussii Dortmund. The Villans będą musieli zapłacić za stopera nawet 40 milionów euro - donosi "Sports Boom".

Aston Villa wciąż ma szansę, aby reprezentować Premier League na poziomie Ligi Mistrzów. Podopieczni Unaia Emery’ego wciąż liczą się w walce o czołowe lokaty w lidze. Awans The Villans do Champions League byłby niewątpliwie sukcesem, ponieważ zespół w tym sezonie przeżywa wzloty i upadki. Wewnątrz klubu natomiast zaczęto myśleć o nadchodzącym letnim okienku transferowym.

Z informacji przekazanych przez „Sports Boom” dowiadujemy się o nowym planie Aston Villi na wzmocnienie środka defensywy. Jak się okazuje, trop angielskiego klubu prowadzi do Bundesligi. Otóż w kręgu ich zainteresowań znalazł się Waldemar Anton, który na co dzień reprezentuje barwy Borussii Dortmund. Niemcy oczekują za swojego gracza ofert w granicach 35-40 milionów euro.

Aston Villa jednak ma konkurentów w walce o transfer Waldemara Antona. Reprezentant Niemiec znajduje się również na radarach Tottenhamu Hotspur oraz West Hamu United. Wspomniane źródło zaznacza jednak, że obecnie The Villans są głównym faworytem do pozyskania gracza BVB.

Waldemar Anton w trwającej kampanii rozegrał 36 spotkań w koszulce Borussii Dortmund. Defensor zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców.