PSG może wymienić się graczami z Aston Villą

fot. Action Plus Sports Images / Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery i Luis Enrique

Możliwa wymiana między PSG a Aston Villa

Paris Saint-Germain od momentu, gdy z klubem pożegnał się Kylian Mbappe stanęło przed wyzwaniem związanym ze znalezieniem nowego napastnika. Interesujące wieści w sprawie przekazał portal Fichajes.net.

Źródło daje do zrozumienia, że gigant Ligue 1 może skusić się na wymianę zawodników z Aston Villa. Wynikać ma to z tego, że francuski klub jest zainteresowany pozyskaniem Jhona Duran. 21-latek błyszczy w tej kampanii w barwach ekipy z Villa Park, mając 12 trafień w 25 spotkaniach. Rynkowa wartość piłkarza kształtuje się w wysokości 40 milionów euro.

Klub z Paryża, aby zamortyzować koszty ewentualnej transakcji, może oddać w zamian do Aston Villi jednego ze swoich graczy. Realny scenariusz zakłada, że mógłby to być Randal Kolo Muani. Zawodnik ostatnio nie znajduje uznania w oczach trenera Luisa Enrique.

Duran miałby być inwestycją długoterminowa, na co wpływ ma fakt, że zawodnik ma dopiero 21 lat. Kłopotem dla francuskiej ekipy może być jednak to, że przedstawiciel Premier League nie jest przekonany do tego, aby sprzedać zawodnika.

Na dzisiaj sytuacja ma wyglądać tak, że obie ekipy są w trakcie analizy ewentualnej transakcji. PSG ma plan, aby odmłodzić swoją ofensywę. Z kolei Aston Villa zastanawia się nad tym, czy Kolo Muani odnajdzie się w stylu gry w Anglii. Najbliższe tygodnie powinny dużo wyjaśnić w sprawie.

