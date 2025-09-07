Aston Villa i Newcastle chcą napastnika. Klub oczekuje za niego 40 mln

Aston Villa, Newcastle United oraz Leeds United obserwują napastnika. Jak podaje portal CaughtOffside, klub za swoją gwiazdę oczekuje 40 milionów funtów.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Napastnik Crystal Palace na celowniku ligowych rywali

Jean-Philippe Mateta od kilku lat imponuje formą w barwach Crystal Palace. Dzięki swojej skuteczności i regularności znalazł się w notesach kilku klubów z Premier League. W związku z tym Orły wyceniły swojego zawodnika na około 40 milionów funtów.

Kontrakt francuskiego snajpera obowiązuje do 2027 roku. Negocjacje dotyczące przedłużenia stoją w miejscu, a rozmowy określa się w wewnątrz kubu jako nieproduktywne.

Aston Villa, Leeds i Newcastle chcą wykorzystać sytuację. Każdy z tych klubów ma swoje argumenty. Zespół prowadzony przez Unaia Emery’ego chce zwiększyć głębię składu, beniaminek Premier League szuka wzmocnień po powrocie do angielskiej elity, a Sroki szukają sprawdzonego napastnika.

Według „CaughtOffside” wszystkie wymienione ekipy mają zamiar złożyć swoje oferty w zimowym oknie transferowym. Crystal Palace musi rozważyć, czy przyjąć ofertę, czy zatrzymać napastnika w obawie przed osłabieniem drużyny.

28-latek w nowym sezonie zanotował już trzy trafienia w sześciu spotkaniach. W poprzednich rozgrywkach Francuz w 46 meczach zdobył siedemnaście bramek i zanotował cztery asysty. W przeszłości Mateta występował w m.in. FSV Mainz oraz Lyonie.

Zobacz także: Yamal przekonał gwiazdę. Barcelona planuje wielki transfer