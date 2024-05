fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski zakończy przygodę z Romą

Nicola Zalewski konsekwentnie rozwijał się pod skrzydłami Jose Mourinho, który w pewnym momencie odważnie na niego postawił. Młody zawodnik regularnie występował w pierwszym składzie AS Romy, lecz po zwolnieniu Portugalczyka jego sytuacja diametralnie się zmieniła. Daniele De Rossi nie był już skory do tego, aby dawać reprezentantowi Polski tak wiele okazji do gry. Wiąże się to z faktem, że zmienił formację, a Zalewski był zbyt mało przebojowy, aby występować na skrzydle. Nie dawał także wystarczającej jakości w grze obronnej, więc do końca sezonu 2023/2024 był tylko rezerwowym.

Rola Zalewskiego stopniowo malała, więc władze AS Romy musiały podjąć konkretną decyzję dotyczącą jego przyszłość. Z uwagi na chęć przeprowadzenia większej rewolucji kadrowej, konieczne jest znalezienie funduszy. Pomogłaby w tym oczywiście sprzedaż 22-letniego Polaka. “La Gazzetta dello Sport” informuje, że klub ze stolicy Włoch umieścił go na liście transferowej.

Swego czasu Zalewski łączony był z przeprowadzką do Premier League. Wtedy miał jednak znacznie wyższe notowania, a co najważniejsze – grał regularnie. w obecnej chwili wydaje się, że najbardziej prawdopodobne jest pozostania w Serie A i gra dla drużyny z niższej półki. Reprezentant Polski ma teraz czas, aby znaleźć sobie nowego pracodawcę. Pomóc mogą mu w tym nadchodzące mistrzostwa Europy. Swoimi dotychczasowymi występami udowodnił, że zasługuje na miejsce w pierwszym składzie ekipy Michała Probierza.