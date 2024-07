AS Roma wyda na transfery zawrotną kwotę. Wreszcie poprawiła bilans fair play

AS Roma rozpoczęła okno transferowe z impetem, finalizując umowy z Juventusem i Rennes w sprawie transferów Matiasa Soule i Enzo Le Fee, a teraz dąży do zakończenia negocjacji odnośnie sprowadzenia Artema Dovbyka z Girony. Całkowite letnie wydatki klubu mogą sięgnąć ponad 100 milionów euro.

AS Roma przeznaczyła na transfery ponad 100 milionów euro

Pomimo ograniczeń finansowych związanych z fair play, które utrudniały AS Romie działania transferowe w ubiegłym roku, klub teraz może pozwolić sobie na znacznie większe wydatki. Obniżenie wynagrodzeń oraz znacznie poprawiony bilans finansowy pozwoliły Giallorossim na większe inwestycje tego lata. Klub, który przez ostatnie sezony był dotknięty limitami FFP, musiał generować więcej przychodów niż wydatków podczas okien transferowych.

Jednak bilans Romy zaczyna się teraz poprawiać. Ostatni rok finansowy zamknięto ze stratą 115,5 miliona euro, w porównaniu do 229,1 miliona euro straty rok wcześniej, według danych przedstawionych przez “Calciomercato”.

Kilku zawodników opuściło klub, co dodatkowo poprawiło sytuację finansową. Romelu Lukaku, który zarabiał 7 milionów euro podczas swojego wypożyczenia w zeszłym sezonie, nie jest już na liście płac. To samo dotyczy Rui Patricio i Leonardo Spinazzoli, którzy zarabiali około 3 miliony euro rocznie. Renato Sanches, z pensją 3,6 miliona euro, również odszedł. Podobnie jak Diego Llorente (2,7 miliona euro), Rasmus Kristiansen (2 miliony euro) i Houssem Aouar (2 miliony euro). “Calciomercato” szacuje, że te odejścia pozwolą Romie zaoszczędzić około 50 milionów euro rocznie.

Transfery Aouara i Andrei Belottiego przyniosły co najmniej 16 milionów euroh, podczas gdy przejście Riccardo Calafioriego do Arsenalu ma dodać około 8 milionów euro do budżetu klubu. Tammy Abraham i Nicola Zalewski mogą również zostać sprzedani tego lata, co mogłoby przynieść dodatkowe 30 milionów euro.

