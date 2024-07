Arteta chce namówić gwiazdę Euro 2024 na transfer do Arsenalu

Mikel Arteta jest gotów podjąć starania, aby sprowadzić do swojego zespołu Mikela Merino z Realu Sociedad podczas letniego okienka transferowego. Menedżer Arsenalu osobiście chce namówić gwiazdę Euro 2024 do transferu, informuje Mundo Deportivo.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arteta wierzy, że Merino wzmocni Arsenal w letnim okienku

28-letni Mikel Merino obecnie przebywa wraz z reprezentacją Hiszpanii na Euro 2024. Zespół prowadzony przez Luisa de la Fuente rozgrywa znakomity turniej. W półfinale wyeliminował Francję i w niedzielę zmierzy się o mistrzowski tytuł z Anglikami (początek spotkania o godzinie 21:00). Merino zagrał jedynie 14 minut na Allianz Arena we wtorek przeciwko Les Blues, ale miał znacznie większy wkład podczas ćwierćfinałowego zwycięstwa nad Niemcami, kiedy to wszedł z ławki rezerwowych i strzelił decydującego gola w dogrywce.

Według hiszpańskiego serwisu “Mundo Deportivo”, Arsenal jest zainteresowany pozyskaniem Mikela Merino podczas letniego okna transferowego. Mikel Arteta jest wielkim fanem talentu 28-letniego pomocnika, który w ciągu ostatnich sześciu lat rozegrał 245 meczów dla Realu Sociedad i jest kluczową postacią tego zespołu.

Zdaniem hiszpańskich mediów Arteta chce osobiście namówić zawodnika na transfer do Arsenalu. Merino ma jeszcze 12 miesięcy do końca swojego kontraktu z Realem Sociedad, co oznacza, że hiszpański klub może zdecydować się na sprzedaż zawodnika tego lata, aby nie stracić go za darmo w przyszłym roku. Merino posiada klauzulę wykupu w wysokości 55 milionów funtów, jednak Kanonierzy mają nadzieję, że uda im się zakontraktować byłego zawodnika Newcastle United za znacznie mniejszą kwotę.

Podczas gdy Arteta stara się sprowadzić rodaka Merino, Arsenal również poszukuje wzmocnień na pozycji środkowego obrońcy. Kanonierzy są bliscy transferu Riccardo Calafioriego z Bolonii, który jest wyceniany na około 42 miliony funtów.

Zobacz również: Barcelona coraz bliżej transferu Nico Williamsa. Strategia à la Lewandowski