Barcelona coraz bliżej transferu Nico Williamsa. Strategia à la Lewandowski

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Barcelona pracuje nad sprowadzeniem Nico Williamsa

FC Barcelona powoli, ale skutecznie zbliża się do finalizacji transferu swojego głównego celu, czyli Nico Williamsa. Katalończycy, którzy początkowo mieli trudności ze względu na problemy finansowe, teraz widzą światełko w tunelu i są gotowi rozpocząć operację podpisania kontraktu z hiszpańskim gwiazdorem.

Według najnowszego raportu “Mundo Deportivo”, Barcelona zrobiła postępy w swoim dążeniu do pozyskania Nico Williamsa, mając już pozytywne perspektywy. Zarząd klubu ocenił finansową wykonalność operacji, której koszt szacuje się na około 60 milionów euro. Analiza wykazała, że Blaugrana może sobie pozwolić na przeprowadzenie takiej transakcji, co oznacza, że podpisanie kontraktu jest tylko kwestią czasu.

Raport wskazuje, że Barcelona planuje zastosować strategię transferową podobną do tej przy podpisywaniu kontraktu z Robertem Lewandowskim. Nico Williams ma otrzymać pięcioletni kontrakt, w ramach którego jego wynagrodzenie będzie stopniowo rosło w ciągu ostatnich trzech lat umowy. Początkowo, w pierwszych dwóch latach, Nico będzie zarabiał nieco mniej, co pozwoli Blaugranie lepiej zarządzać budżetem. Klub liczy na to, że Nico zaakceptuje takie warunki, chociaż jego wynagrodzenie nie będzie tak wysokie jak w przypadku polskiego napastnika.

Nadchodzące dni mogą okazać się kluczowe w kontekście dążenia Barcelony do pozyskania Nico Williamsa. Oczekuje się, że saga transferowa nabierze tempa po zakończeniu Euro 2024. Duma Katalonii będzie dążyła do szybkiego sfinalizowania umowy, aby wzmocnić swoją ofensywę przed nadchodzącym sezonem.

