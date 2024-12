Arteta podjął decyzję. Arsenal pożegna kolejnego piłkarza

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arteta robi małą rewolucję. Reiss Nelson ma opuścić Arsenal

Mikel Arteta przygotowuje się do kolejnych zmian w składzie Arsenalu w nadchodzących miesiącach. Po dwóch sezonach walki o tytuł mistrza Premier League, drużyna z Emirates Stadium przeszła trudniejszy okres i obecny sezon nie spełnia oczekiwań co do jej potencjału.

WIDEO: Arsenal w sezonie 2024/2025

Wśród piłkarzy, którzy mają opuścić klub, znajdują się wypożyczeni Raheem Sterling i Neto. Ponadto kilku stałych członków składu może pożegnać się z Kanonierami. Jednym z nich jest Reiss Nelson, wypożyczony latem do Fulham.

25-letni skrzydłowy zdobył zaledwie dwa gole w 13 występach dla Fulham w tym sezonie, co nie wystarcza, aby zagwarantować mu miejsce w składzie Arsenalu po powrocie z wypożyczenia. Arteta nie widzi dla niego miejsca nawet jako zawodnika rotacyjnego, co przesądza o jego odejściu z klubu.

W związku z tym dla przyszłości Reissa Nelsona lepszym rozwiązaniem będzie zmiana otoczenia i rozpoczęcie nowego etapu kariery gdzie indziej, gdyż jego szanse na grę w Arsenalu są znikome. Klub z północnego Londynu potrzebuje nowych opcji na skrzydłach, zwłaszcza wsparcia dla Bukayo Saki i możliwego zastępstwa dla Gabriela Martinellego, który ma problemy z formą.

Arsenal prawdopodobnie wejdzie na rynek transferowy, szukając wzmocnień, szczególnie w ofensywie. Wśród spodziewanych odejść z klubu jest również obrońca Kieran Tierney.sygnalizujący większe zmiany nadchodzące w ekipie Kanonierów.