Arsenal gotowy na transferową rewolucję! Trzy gwiazdy mogą odejść zimą

Arsenal w trakcie najbliższego okna transferowego może rozstać się z kilkoma graczami. Informacje na ten temat przekazał portal TBR Football, wskazując konkretne nazwiska.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal gotowy na sprzedaż trzech zawodników

Arsenal ma ambitne plany związane z trwającą kampanią Premier League. Stołeczna ekipa celuje w triumf w rozgrywkach. W każdym razie, w trakcie zimowej sesji transferowej klub może pożegnać kilku graczy. Konkretne wieści w tej sprawie przekazał portal TBR Football.

Źródło przekonuje, że niepewni przyszłości w klubie z Emirates Stadium są kolejno: Gabriel Jesus, Leandro Trossard oraz Ołeksandr Zinczenko. Ciekawy jest przede wszystkim wątek z udziałem Ukraińca, który aktualnie przebywa na wypożyczeniu do Nottingham Forest do końca sezonu. Mimo wszystko, realny ma być scenariusz definitywnego rozstania zawodnika z Kanonierami.

W przypadku belgijskiego pomocnika jasne ma być, że sam Trossard jest otwarty na zmianę pracodawcy. Mimo że niedawno otrzymał podwyżkę w Arsenalu. Brazylijski napastnik natomiast dochodzi do pełni zdrowia po poważnej kontuzji. Gabriel Jesus ma w każdym razie wrócić na boisko w pierwszym kwartale 2026 roku.

Kanonierzy po reprezentacyjnej przerwie do ligowego grania wrócą 18 października. Arsenal zmierzy się wówczas w ramach ósmej kolejki ligi angielskiej z Fulham. Mecz odbędzie się o godzinie 18:30. W dwóch ostatnich starciach derbowych między zespołami raz wygrali The Gunners, a jedno spotkanie zakończyło się remisem. Ekipa z Craven Cottage po raz ostatni pokonała Arsenal dawno temu, bo 31 grudnia 2023 roku.

Czytaj więcej: Real planuje ruszyć po talent. Chce ściągnąć piłkarski diament Man Utd