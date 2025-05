Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Leandro Trossard

Leandro Trossard na radarze Juventusu, Milanu i Napoli

Arsenal w środowy wieczór pożegnał się z rozgrywkami Ligi Mistrzów. Marzenia Kanonierów o finale zabrało Paris Saint-Germain, które w dwumeczu zwyciężyło 3:1. Londyńczycy mogą już spokojnie zacząć już poważnie myśleć o budowie składu na przyszły sezon. Tymczasem Mikel Arteta latem może stracić jednego ze swoich najważniejszych piłkarzy – Leandro Trossarda.

Bardzo ciekawe informacje związane z przyszłością reprezentanta Belgii przekazuje serwis „Sempre Milan”. Otóż przyszłość 30-latka może być pisana w Serie A. Zawodnik Arsenalu bowiem znalazł się na celowniku czołowych zespołów włoskiej ekstraklasy. A są nimi Juventus, AC Milan oraz SSC Napoli. Cała trójka uważnie monitoruje sytuację wychowanka KRC Genk.

Pozyskanie Leandro Trossarda dla żadnych ze stron nie będzie wcale takim prostym zadaniem. Arsenal bowiem stopniowo zbliża się do przedłużenia kontraktu z belgijskim gwiazdorem. Obecna umowa 30-latka obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, lato będzie ostatnim dzwonkiem na spieniężenie odejścia piłkarza.

Leandro Trossard w trwającej kampanii rozegrał 53 spotkania. W tym czasie Belg zdołał zgromadzić na swoim koncie 10 trafień, a także osiem asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia 30-latka na 30 milionów euro.