Arsenal finalizuje hit transferowy. To porażka dla Barcelony i Flicka

Gyokeres blisko Arsenalu. To porażka dla Barcelony

Jednym z celów transferowych FC Barcelony było sprowadzenie następcy Roberta Lewandowskiego. W związku z tym Duma Katalonii szczególną uwagę zwróciła na Viktora Gyokersa ze Sportingu CP, który w Portugalii zdobywa bramkę za bramką. Transfer Szweda od początku wyglądał na trudny do realizacji, ale Deco i Joan Laporta mieli nadzieję, że latem otworzy się okazja do rozmów.

Tymczasem portal Football Insider przekonuje, że rozmowy z Gyokeresem rozpoczął Arsenal. To właśnie Kanonierzy są obecnie najbliżej zakontraktowania bramkostrzelnego napastnika. Ten fakt serwis El Nacional uznał za porażkę FC Barcelony oraz Hansiego Flicka. Ponoć niemiecki szkoleniowiec był wielkim fanem pozyskania Szweda i widział w nim idealnego kandydata do wzmocnienia linii ataku Dumy Katalonii.

Sprawa nie jest przesądzona, ale wszystko wskazuje na to, że Gyokeres wróci do Anglii. Arsenal może stać się dla niego idealnym miejscem, bo Mikel Arteta preferuje ofensywny styl gry, w którym środkowy napastnik może liczyć na wiele okazji do strzelania goli.

Kwota transferu ma wynieść około 70 milionów euro. Sporting CP zgodzi się na mniejsze pieniądze i nie ma zamiaru robić Gyokeresowi problemów ze zmianą klubu. To okaz wdzięczności za wkład w sukcesy klubu.