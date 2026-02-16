Arsenal szykuje ofertę za piłkarza Realu Madryt. Rośnie wielki talent

14:23, 16. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  as,com

Arsenal planuje transfer Victora Valdepenasa z Realu Madryt. Dziennik "AS" twierdzi, że Kanonierzy przygotowują się do złożenia oferty latem tego roku za 19-letniego obrońcy.

Mikel Arteta
Obserwuj nas w
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Victor Valdepenas na liście życzeń Arsenalu

Arsenal już teraz przygotowuje się do letniego okna transferowego, a jednym z priorytetów klubu ma być wzmocnienie defensywy. Jak informuje „AS”, na radarze Kanonierów znalazł się utalentowany obrońca Realu Madryt – Victor Valdepenas. Londyńczycy planują złożyć ofertę za reprezentanta Hiszpanii U-19.

19-letni defensor, na co dzień występujący w rezerwach Królewskich, uchodzi za jeden z najciekawszych talentów. Choć do tej pory zanotował tylko jeden występ w pierwszym zespole, jego rozwój przyciąga uwagę topowych klubów.

Zawodnik może grać zarówno na lewej stronie defensywy, jak i na środku obrony. To cecha niezwykle ceniona przez menedżera Mikela Artetę, który preferuje elastyczny system gry, oparty na płynnym przechodzeniu między formacjami. Real słynie z ostrożnego podejścia do sprzedaży swoich największych talentów i zazwyczaj zabezpiecza się klauzulami odkupu lub wysokimi kwotami odstępnego.

Arsenal nie jest jedynym klubem zainteresowanym młodym Hiszpanem. Wśród potencjalnych konkurentów wymienia się m.in. AC Milan. Zainteresowanie wykazują również kluby z 1. Bundesligi. Kanonierzy walczą o najwyższe cele – mistrzostwo Anglii, krajowe puchary oraz w Lidze Mistrzów – dlatego potrzebują szerokiej i elastycznej kadry. 19-latek mógłby początkowo pełnić rolę zawodnika na Emirates Stadium, z czasem wyrastając na ważny element defensywy zespołu Artety.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź