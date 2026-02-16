Arsenal szykuje ofertę za piłkarza Realu Madryt. Rośnie wielki talent

Arsenal planuje transfer Victora Valdepenasa z Realu Madryt. Dziennik "AS" twierdzi, że Kanonierzy przygotowują się do złożenia oferty latem tego roku za 19-letniego obrońcy.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Victor Valdepenas na liście życzeń Arsenalu

Arsenal już teraz przygotowuje się do letniego okna transferowego, a jednym z priorytetów klubu ma być wzmocnienie defensywy. Jak informuje „AS”, na radarze Kanonierów znalazł się utalentowany obrońca Realu Madryt – Victor Valdepenas. Londyńczycy planują złożyć ofertę za reprezentanta Hiszpanii U-19.

19-letni defensor, na co dzień występujący w rezerwach Królewskich, uchodzi za jeden z najciekawszych talentów. Choć do tej pory zanotował tylko jeden występ w pierwszym zespole, jego rozwój przyciąga uwagę topowych klubów.

Zawodnik może grać zarówno na lewej stronie defensywy, jak i na środku obrony. To cecha niezwykle ceniona przez menedżera Mikela Artetę, który preferuje elastyczny system gry, oparty na płynnym przechodzeniu między formacjami. Real słynie z ostrożnego podejścia do sprzedaży swoich największych talentów i zazwyczaj zabezpiecza się klauzulami odkupu lub wysokimi kwotami odstępnego.

Arsenal nie jest jedynym klubem zainteresowanym młodym Hiszpanem. Wśród potencjalnych konkurentów wymienia się m.in. AC Milan. Zainteresowanie wykazują również kluby z 1. Bundesligi. Kanonierzy walczą o najwyższe cele – mistrzostwo Anglii, krajowe puchary oraz w Lidze Mistrzów – dlatego potrzebują szerokiej i elastycznej kadry. 19-latek mógłby początkowo pełnić rolę zawodnika na Emirates Stadium, z czasem wyrastając na ważny element defensywy zespołu Artety.