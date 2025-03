Arsenal składa ofertę za gwiazdę. Juventus straci miliony

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal szykuje ofertę w wysokości ok. 30 mln za Vlahovicia

Arsenal, aby na poważnie myśleć o włączeniu się do walki o zwycięstwo w Premier League, potrzebuje zawodnika pokroju Erlinga Haalanda czy Mohameda Salaha. Kanonierzy borykają się z brakiem klasycznej dziewiątki, czyli piłkarza gwarantującego minimum 20 goli w lidze. W związku z tym głównym celem transferowym na lato ma być sprowadzenie bramkostrzelnego snajpera.

W notesach dyrektorów “The Gunners” zapisanych jest co najmniej kilka nazwisk. Wśród nich takie postacie jak: Viktor Gyokeres, Benjamin Sesko czy Dusan Vlahović. Najnowsze informacje z Półwyspu Apenińskiego sugerują, że duże szanse na przeprowadzkę do Londynu ma ostatni z trzech wymienionych graczy, czyli napastnik Juventusu.

Vlahović i Juventus to rozdział, który wydaje się zmierzać do końca. Serb ma ważną umowę do czerwca przyszłego roku, lecz nic nie wskazuje na to, aby złożył podpis pod nowym kontraktem. Stara Dama, aby nie wyjść na potężny minus finansowy, rozważa dać mu zielone światło na poszukiwanie nowego klubu. Według portalu TuttoJuve.com sytuację piłkarza w Turynie chce wykorzystać Arsenal.

Londyńczycy przygotowują ofertę, w myśl której mają pozyskać Vlahovicia. Ze względu na wygasający kontrakt Juventus nie może liczyć na duży zarobek, ponieważ kwota ewentualnego transferu ma wynieść ok. 30 milionów euro. Jeśli klub z Turynu zaakceptuje propozycję Arsenalu, to poniesie stratę finansową, ponieważ zimą 2022 roku zapłacili Fiorentinie za piłkarza aż 83,5 mln euro.

Choć bieżący sezon nie należy do najlepszych w wykonaniu napastnika, to Vlahović zdobył 14 goli w 33 meczach we wszystkich rozgrywkach.