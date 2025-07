Arsenal przechytrzy Chelsea? Kanonierzy nie odpuszczają w walce o gwiazdę

Jorrel Hato nadal może trafić do Arsenalu, mimo że Chelsea dogadała się z nim w sprawie kontraktu. Jak podaje CaughtOffside, Kanonierzy chcą przekonać obrońcę Ajaksu.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Hato celem transferowym Arsenalu i Chelsea

Arsenal szykuje kolejne wzmocnienie defensywy. Po sprowadzeniu Cristhiana Mosquery z Valencii, teraz klub z Londynu chce ściągnąć 19-letniego Jorrela Hato. Holender to jeden z najbardziej utalentowanych zawodników Eredivisie. Piłkarz Ajaksu Amsterdam może grać zarówno jako stoper, jak i lewy obrońca.

Według ostatnich doniesień Chelsea uzgodniła już warunki kontraktu z defensorem. The Blues mają więc przewagę, choć jeszcze nie osiągnięto porozumienia w sprawie kwoty transferu. Z kolei Arsenal nie zamierza odpuszczać. Kanonierzy chcą przekonać Hato swoim projektem sportowym. Klub regularnie walczy o czołowe miejsca w Premier League i chce zaoferować młodemu piłkarzowi realną szansę na rozwój.

W Chelsea konkurencja o miejsce w składzie mogłaby być większa. Ekipa Mikela Artety liczy na to, że przekonają reprezentanta Holandii swoimi argumentami do gry na Emirates Stadium. Rozmowy wciąż trwają, a The Blues chcą jak najszybciej sfinalizować transakcję.

W zeszłym sezonie Jorrel Hato wystąpił w 50 meczach, w których strzelił trzy bramki i zanotował sześć asyst. Młody defensor dla Ajaksu w swojej seniorskiej karierze rozegrał już 111 spotkań.

