Chelsea dogadana z nowym defensorem. Ale 50 mln euro nie wystarczy

Chelsea osiągnęła ustne porozumienie z Jorrelem Hato w sprawie kontraktu. Według "CaughtOffside", 19-letni defensor Ajaxu odrzucił inne oferty i chce dołączyć do The Blues. Teraz czas na negocjacje między klubami.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Chelsea blisko transferu Hato – Ajax chce 60 milionów euro

Chelsea zamierza wzmocnić linię obrony i postawiła na Jorrela Hato z Ajaxu. Młody reprezentant Holandii może grać na środku obrony, a także na lewej stronie. Klub z Londynu doszedł do porozumienia z zawodnikiem w sprawie pięcioletniego kontraktu.

19-latek miał odrzucić oferty dwóch innych klubów z Premier League, jasno deklarując, że jego priorytetem jest transfer na Stamford Bridge. Ajax wycenił swojego zawodnika na 60 milionów euro, jednak Chelsea liczy, że uda się zamknąć transakcję w granicach kwoty 50 milionów euro.

Hato dał już do zrozumienia Ajaxowi, że chce odejść i oczekuje, że klub zaakceptuje ofertę Chelsea. Londyńczycy chcą jak najszybciej domknąć transfer, zwłaszcza po słabej postawie defensywy w poprzednim sezonie. Hato miałby być inwestycją na przyszłość i jednocześnie realnym wzmocnieniem od zaraz.

Sytuację Hato monitorują również Arsenal i Liverpool. Kanonierzy widzą w nim potencjalnego następcę Zinchenki lub Kiwiora, podczas gdy The Reds rozważali ten ruch ze względu na wygórowaną cenę Marca Guehiego. Na ten moment to jednak Chelsea prowadzi w wyścigu o podpis Hato. Jeśli rywale z Premier League chcą jeszcze włączyć się do gry, muszą działać szybko.

