Arsenal rozstanie się latem ze swoim bramkarzem. Aaron Ramsdale jest rozczarowany rolą rezerwowego i szuka nowego klubu. Wszystko wskazuje na to, że zostanie w Premier League.

Aaron Ramsdale został posadzony na ławce po transferze Davida Rayi

Arsenal latem straci swojego bramkarza, który naciska na zmianę klubu

Zainteresowanie Ramsdalem wykazuje Newcastle United

Arsenal straci bramkarza. Arteta go zawiódł

Aaron Ramsdale w minionym sezonie był jednym z najważniejszych piłkarzy Arsenalu. Dołożył cegiełkę do bardzo dobrego wyniku, jakim było wicemistrzostwo Anglii. Mimo tego, Mikel Arteta zażyczył sobie latem nowego bramkarza. Do Kanonierów dołączył David Raya, który charakterystyką pasował do stylu gry preferowanego przez swojego rodaka. Hiszpan wygrał rywalizację, a Ramsdale zasiadł na ławce rezerwowych.

Temat transferu Ramsdale’a do innego zespołu przewijał się już zimą. Zgodnie z oczekiwaniami, Arsenal nie chciał osłabiać się w trakcie sezonu, więc władze klubu postanowiły, że rozwiążą problem po sezonie. Mimo starań, Ramsdale nie zapracował na zaufanie Artety, który w dalszym ciągu stawiał na Rayę.

Latem reprezentant Anglii ma wreszcie zmienić otoczenie. Arsenal nie będzie naciskał na zatrzymanie go, gdyż rozumie, że zawodnik domaga się regularnych występów. Nazwisko Ramsdale’a widnieje na liście życzeń wielu ekip Premier League. Faworytem do pozyskania bramkarza jest obecnie Newcastle United.

