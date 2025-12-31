Arsenal podjął decyzję ws. pomocnika. Dobre wieści dla zawodnika

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Ethan Nwaneri nie opuści Arsenalu w styczniu

Arsenal zmierza po mistrzostwo Anglii w bieżącym sezonie. Po rozegraniu 19 meczów w Premier League Kanonierzy zajmują pierwsze miejsce w tabeli, utrzymując znaczną przewagę nad Manchesterem City, Aston Villą i Liverpoolem. W zespole Mikela Artety rezerwowym w pierwszej części kampanii pozostał Ethan Nwaneri.

18-letni pomocnik rozegrał zaledwie 11 meczów we wszystkich rozgrywkach, spędzając na boisku blisko 450 minut. W meczu Pucharu Ligi Angielskiej wpisał się na listę strzelców w starciu z Brighton & Hove Albion. Jednak bramka nie zmieniła jego sytuacji w drużynie. W wielu momentach sprawiał wrażenie sfrustrowanego ograniczoną liczbą występów.

Zainteresowanie Nwanerim wykazują kluby z Premier League, w tym Manchester United. Zarówno zawodnik, jak i klub zdecydowali, że Nwaneri pozostanie w Londynie. Wychowanek Kanonierów nadal jest ceniony przez Artetę, choć po letnich transferach takich zawodników jak Noni Madueke i Eberechi Eze został nieco zepchnięty na dalszy plan.

Łącznie dla Arsenalu Nwaneri rozegrał 50 meczów, zdobywając 10 bramek. Nadzieje władz klubu wciąż są ogromne wobec pomocnika. W sierpniu podjęto decyzję o przedłużeniu jego umowy. Młodzieżowy reprezentant Anglii ma ważny kontrakt na Emirates Stadium do czerwca 2030 roku. Obecnie fachowy portal Transfermarkt.de wycenia go na 40 milionów euro.