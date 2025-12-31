Arsenal podjął decyzję ws. pomocnika. Dobre wieści dla zawodnika

17:28, 31. grudnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  TEAMtalk

Arsenal zdecydował w sprawie wypożyczenia Ethana Nwaneriego w zimowym oknie transferowym. Jak podaje TEAMtalk, Mikel Arteta chce zatrzymać utalentowanego pomocnika.

Mikel Arteta
Obserwuj nas w
Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Ethan Nwaneri nie opuści Arsenalu w styczniu

Arsenal zmierza po mistrzostwo Anglii w bieżącym sezonie. Po rozegraniu 19 meczów w Premier League Kanonierzy zajmują pierwsze miejsce w tabeli, utrzymując znaczną przewagę nad Manchesterem City, Aston Villą i Liverpoolem. W zespole Mikela Artety rezerwowym w pierwszej części kampanii pozostał Ethan Nwaneri.

18-letni pomocnik rozegrał zaledwie 11 meczów we wszystkich rozgrywkach, spędzając na boisku blisko 450 minut. W meczu Pucharu Ligi Angielskiej wpisał się na listę strzelców w starciu z Brighton & Hove Albion. Jednak bramka nie zmieniła jego sytuacji w drużynie. W wielu momentach sprawiał wrażenie sfrustrowanego ograniczoną liczbą występów.

Zainteresowanie Nwanerim wykazują kluby z Premier League, w tym Manchester United. Zarówno zawodnik, jak i klub zdecydowali, że Nwaneri pozostanie w Londynie. Wychowanek Kanonierów nadal jest ceniony przez Artetę, choć po letnich transferach takich zawodników jak Noni Madueke i Eberechi Eze został nieco zepchnięty na dalszy plan.

Łącznie dla Arsenalu Nwaneri rozegrał 50 meczów, zdobywając 10 bramek. Nadzieje władz klubu wciąż są ogromne wobec pomocnika. W sierpniu podjęto decyzję o przedłużeniu jego umowy. Młodzieżowy reprezentant Anglii ma ważny kontrakt na Emirates Stadium do czerwca 2030 roku. Obecnie fachowy portal Transfermarkt.de wycenia go na 40 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Piłkarze Arsenalu
Wpadki faworytów i pokaz siły lidera. Premier League znów zaskoczyła
Mikel Arteta
Arsenal myśli o dużych transferach. Gigant przygotował listę życzeń
Viktor Gyokeres
Arsenal widział w nich liderów ofensywy. Rozczarowują