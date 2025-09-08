Arsenal planuje sprzedaż gwiazdy. W grze nawet 60 mln funtów

Mark Pain / ALamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Przyszłość Gabriela Martinelliego w Arsenalu pod znakiem zapytania

Arsenal w minionym sezonie Premier League po raz trzeci z rzędu zajął drugie miejsce. Mikel Arteta wciąż dąży do zdobycia długo wyczekiwanego mistrzostwa Anglii. W letnim oknie transferowym londyński klub wydał na wzmocnienia niemal 300 milionów euro. Jednak w trzeciej kolejce sezonu Kanonierzy musieli uznać wyższość Liverpoolu na Anfield Road (0:1), co pokazuje, że walka o tytuł może być ponownie zacięta.

Według informacji „CaughtOffside”, Arsenal rozważa możliwość sprzedaży Gabriela Martinelliego. Brazylijski napastnik przeżywał najlepszy sezon w Premier League w 2022/23, kiedy strzelił 15 goli i zapowiadał się na przyszłą gwiazdę. W ostatnich dwóch sezonach Martinelli borykał się z problemami w utrzymaniu formy.

Dyrektor sportowy Andrea Berta ponownie przeanalizował rolę Brazylijczyka w drużynie. Okazuje się, że Arsenal wycenił zawodnika na 60 milionów funtów. Na ten moment szczególne zainteresowanie 24-latkiem wykazuje AC Milan, który przygotowuje się na ewentualne odejście Rafaela Leao. Kontrakt Martinelliego obowiązuje do czerwca 2027 roku.

Przybycie Eberechiego Eze i Noniego Madueke wprowadziło silną rywalizację o miejsce na lewym skrzydle. Niedawna decyzja Artety o posadzeniu Martinelliego na ławce rezerwowych sugeruje, że Brazylijczyk może nie odzyskać pozycji w pierwszym składzie. Arsenal rozważa także spektakularny transfer Rodrygo z Realu Madryt, którego pensja miałaby przekroczyć 10 milionów euro rocznie, a kwota odstępnego wyniosłaby około 100 milionów euro.