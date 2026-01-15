Arsenal pewny ws. twarzy projektu. W planach nowa umowa

fot. PA Images Na zdjęciu: Mikel Arteta (w środku)

Arteta dąży po tytuł. Arsenal docenia jego pracę

Mikel Arteta pracuje na Emirates Stadium od grudnia 2019 roku. Arsenal w tym przypadku mocno zaryzykował, gdyż do tego czasu jedynie należał do sztabu Pepa Guardioli w Manchesterze City. Na przestrzeni kolejnych lat Hiszpan przechodził przez różne okresy, ale na ogół kibice byli zadowoleni z tego, co oferował dla klubu. Brakowało jedynie poważnego tytułu, którego wciąż jako szkoleniowiec Kanonierów nie udało mu się zdobyć.

Jako trener Arsenalu dwukrotnie sięgał po Tarczę Wspólnoty oraz raz po Puchar Anglii. Od dwóch sezonów pozostaje w ścisłej walce o mistrzostwo Anglii, natomiast koniec końców uznawał wyższość innych zespołów. Obecna kampania jest zdecydowanie inna – londyńczycy na jej półmetku przewodzą w tabeli Premier League, dokładając do tego znakomite wyniki w Lidze Mistrzów. Wydaje się, że to okazja, która może się już nie powtórzyć.

Arteta cieszy się bardzo dużym uznaniem na Emirates Stadium. Arsenal docenia jego pracę i nie zamierza dokonywać zmian na ławce trenerskiej. Zamiast tego, w niedalekiej przyszłości może otrzymać ofertę przedłużenia umowy. Obecna wygasa w połowie 2027 roku, a klub chce go zatrzymać przynajmniej do 2029 roku.

Hiszpan do tej pory również nie wykazywał jakiejkolwiek chęci zmiany otoczenia. Jest szczęśliwy w Arsenalu i widzi, że ten projekt pozwala mu się realizować. Wiele wskazuje na to, że współpraca między stronami będzie kontynuowana jeszcze przez długi czas.