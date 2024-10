fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Gwiazda Premier League puszcza oko do Arsenalu

Alexander Isak to jeden z najlepszych napastników w Premier League i cel transferowy angielskich gigantów. Jego nazwisko wymieniane jest w gabinetach takich ekip, jak Chelsea, Manchester United czy Arsenal. To właśnie Kanonierzy są uważani za faworytów w wyścigu o jego podpis, gdyż spośród tych trzech klubów ich projekt sportowy zdaje się przyciągać największe zainteresowanie zawodników. Mikel Arteta nie jest szczególnie zadowolony z obsady “dziewiątki”. Numerem jeden w ataku jest Kai Havertz, który był przecież ściągany z myślą gry w środku pola. Gabriel Jesus z kolei prezentuje się bardzo mizernie, więc jego przygoda na Emirates Stadium może nawet dobiec końca.

Dla Arsenalu sprowadzenie Isaka byłoby znakomitym rozwiązaniem. Na przeszkodzie do tej pory stało Newcastle United, które oczekuje za swojego gwiazdora niebotycznych pieniędzy. Wszystko po to, aby zatrzymać go na dłużej i w dalszym ciągu realizować ambitne plany o dołączeniu do ligowej czołówki na stałe. Niewykluczone, że kluczowe w tym temacie będzie zdanie samego Szweda, który zdaje się przygotowywać do hitowego transferu.

Dziennikarz Alex Crook przekazał, że Isak jest otwarty na podpisanie nowego kontraktu z Newcastle United, ale oczekuje największych zarobków w drużynie, a dodatkowo klauzuli wykupu, która ułatwi transfer w przyszłości. Nie wiadomo, jak na takie żądania zareagują Sroki. Dla Arsenalu to natomiast okazja, aby lepiej poznać zamiary snajpera.