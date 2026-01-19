Arsenal mierzy w gwiazdę Realu Madryt. Usłyszał już odpowiedź

Arda Guler znalazł się na liście życzeń Arsenalu. Gwiazdor nie planuje jednak opuszczać Realu Madryt i odrzuci możliwość transferu latem - informuje ESPN.

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Guler na celowniku Arsenalu. Nie ma szans na transfer

Arsenal nie zamierza spoczywać na laurach, mimo świetnych wyników w obecnym sezonie. Wiele wskazuje na to, że ekipa Mikela Artety wreszcie będzie mogła cieszyć się z mistrzostwa Anglii. Po 22 rozegranych meczach w Premier League zajmuje fotel lidera, a nad drugim Manchesterem City ma siedem punktów przewagi. Świetnie radzi sobie też w Lidze Mistrzów, gdzie wygrała dotąd wszystkie rozegrane spotkania.

Mimo tego, hiszpański menedżer dostrzega pole do poprawy i liczy na ambitne ruchy na rynku transferowym. Zimą Arsenal nie planuje znaczących wzmocnień, natomiast konsekwentnie przygotowuje się do lata. Celem jest sprowadzenie kreatywnego pomocnika, który stworzy poważną rywalizację dla Martina Odegaarda.

Na szczycie listy życzeń Arsenalu znajduje się Arda Guler. ESPN twierdzi, że ten transfer będzie możliwy najwcześniej latem. Gwiazdor Realu Madryt niekoniecznie jednak naciska na wyprowadzkę z Santiago Bernabeu. Mało tego – w tym momencie jest gotowy odrzucić ofertę Kanonierów, gdyż zależy mu jedynie na występach dla hiszpańskiego giganta.

Lider Premier League zamierza monitorować jego sytuację. W tym sezonie nastąpił przełom, bowiem wcześniej Guler grał niewiele. Po odejściu Xabiego Alonso może natomiast ponownie wrócić na ławkę rezerwowych. co skłoni go do zmiany klubu.