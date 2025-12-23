Arsenal jednak sprzeda gwiazdę. Krajowy gigant złoży ofertę

Arsenal nie planował rozstania z Gabrielem Martinellim. Jednak Kanonierzy zmienili zdanie i są gotowi pożegnać 24-latka. Sercan Hamzaoğlu twierdzi, że Brazylijczyk ma trafić do Turcji.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Arsenal - Aston Villa

Arsenal gotowy sprzedać napastnika

Gabriel Martinelli stracił status kluczowego zawodnika w szeregach stołecznej ekipy. Reprezentant Brazylii w tym sezonie nie może liczyć na regularną obecność w podstawowym składzie. Arsenal chce wykorzystać ciągle wysoką wartość transferową 24-latka i planuje wysłuchać ofert zainteresowanych klubów.

Gdzie może trafić wszechstronny napastnik? Okazuje się, że Martinelli ma przenieść się do Turcji. Tak przynajmniej twierdzi Sercan Hamzaoğlu. Zgodnie z jego doniesieniami londyńczycy rozpoczną rozmowy z Fenerbahce. Klub ze Stambułu od dłuższego czasu bacznie przygląda się sytuacji wychowanka Ituano.

Martinelli jest związany z Arsenalem kontraktem ważnym do 30 czerwca 2027 roku. To oznacza, że Arsenal ma jeszcze dwa okienka, w trakcie których może sprzedać go za odpowiednio wysoką kwotę, Wszystko wskazuje na to, że po zakończeniu sezonu Brazylijczyk opuści The Emirates. Jednak czy faktycznie przeniesie się do Fenerbahce? Wiele zależy od tego, czy Żółte kanarki będą w stanie spełnić oczekiwania finansowe lidera Premier League.