Arsenal i Man City walczą o gwiazdę Bundesligi. To wielki talent

Arsenal i Manchester City obserwują gwiazdę Bundesligi. Według portalu CaughtOffside oba kluby mają zamiar rozpocząć rozmowy w sprawie transferu młodego obrońcy.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Giganci Premier League chcą obrońcę Eintrachtu Frankfurt

Nathaniel Brown to lewy obrońca Eintrachtu Frankfurt. 22-latek już przyciągnął uwagę czołowych drużyn Premier League. W zeszłym sezonie rozegrał on 33 spotkania, w których zdobył trzy bramki oraz siedem asyst. W obecnych rozgrywkach wystąpił w pięciu meczach, w których strzelił gola i zanotował asystę.

Największe zainteresowanie Niemcem wykazują Arsenal oraz Manchester City. Oba kluby chcą wzmocnić lewą stronę defensywy. W grze są także Newcastle, Aston Villa i Manchester United. Brown to uniwersalny piłkarz, który może grać zarówno jako obrońca, jak i nieco wyżej jako wahadłowy.

Wychowanek 1.FC Nurnberg ma kontrakt ważny do 2030 roku. Eintracht nie musi więc sprzedawać swojej perełki i może oczekiwać wysokiej kwoty za transfer. Jednak kluby Premier League nie mają raczej problemów z wydawaniem dużych sum na piłkarzy i wkrótce mogą złożyć finansowo atrakcyjne oferty.

Brown przez portal „Transfermarkt” jest wyceniany na 22 miliony euro, ale biorąc pod uwagę długość kontraktu, wiek, potencjał piłkarza oraz zainteresowanie, jakie wzbudza wśród czołowych zespołów, kwota ewentualnego transferu może być wyższa.

