Arsenal chce zawodnika Realu Madryt. Gigant poluje na wielki talent

PressFocus Na zdjęciu: Mikel Arteta

Victor Valdepenas w orbicie zainteresowań Arsenalu

Arsenal jest obecnie liderem tabeli Premier League i wykorzystuje kolejne potknięcia Manchesteru City, Aston Villi czy Liverpoolu. Wyścig o mistrzostwo Anglii w tym sezonie zapowiada się niezwykle emocjonująco. W północnym Londynie dużą rolę odgrywa praca Mikela Artety, który skutecznie rozwija młodych zawodników i bacznie przygląda się talentom z Hiszpanii.

Portal „TEAMtalk” zwraca uwagę na to, Arsenal uważnie monitoruje sytuację jednego z najbardziej obiecujących obrońców Realu Madryt – Victora Valdepenasa. Londyński klub wykazuje zainteresowanie 19-letnim środkowym defensorem, jednak transfer miałby dojść do skutku latem.

Valdepenas uchodzi za piłkarza o ogromnym potencjale. Wysoki zawodnik jest nominalnie stoperem, ale potrafi również występować na lewej stronie defensywy. Jego atutami są znakomite warunki fizyczne, dobra gra w powietrzu oraz spokój w rozegraniu piłki, co sprawia, że wielu ekspertów widzi w nim przyszłego zawodnika najwyższej klasy.

Wychowanek akademii Królewskich zdążył już zadebiutować w seniorskiej drużynie. W grudniowym spotkaniu ligowym z Deportivo Alaves spędził na boisku 78 minut. Przy bogactwie opcji defensywnych w pierwszym zespole Realu, Valdepenas ma nikłe szanse na regularną grę w dłuższej perspektywie. Z tego względu coraz częściej jako idealne rozwiązanie dla 19-latka wskazuje się wypożyczenie. Jego kontrakt w klubie z Santiago Bernabeu obowiązuje do czerwca 2029 roku.