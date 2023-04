PressFocus Na zdjęciu: Reiss Nelson

Kontrakt Reissa Nelsona wygasa wraz z końcem sezonu

Arsenal chce zatrzymać swojego wychowanka

Jednak piłkarzem interesują się również inne zespoły

Jaka przyszłość czeka Reissa Nelsona?

Obecny kontrakt Reissa Nelsona z Arsenalem jest ważny tylko do końca sezonu. Na ten moment nie wiadomo, czy zostanie ona przedłużona. Fabrizio Romano poinformował, że angielski skrzydłowy może pozostać na Emirates Stadium. W szczególności Mikel Arteta nie chce, aby 23-latek opuszczał jego zespół. Ostateczna decyzja samego piłkarza nie jest jednak znana. Dużo będzie bowiem zależało od tego, co zaoferują inne kluby, które chcą go sprowadzić. Głównie może rozchodzić się o zarobki oraz rolę w drużynie.

Włoski dziennikarz poinformował również, że Brighton & Hove Albion oraz OGC Nice są zainteresowani sprowadzeniem Reissa Nelsona. W pierwszej kolejności do tych klubów przemawia fakt, że zawodnik może być wkrótce wolnym agentem i nie będą musieli płacić Arsenalowi za transfer.

Reiss Nelson w obecnym sezonie Premier League rozegrał tylko cztery mecze. Można go nazwać “super rezerwowym”, bowiem zdobył trzy bramki oraz zanotował dwie asysty, spędzając na boisku ledwie ponad 100 minut.

