Arsenal chce napastnika z La Liga. Kameruńczyk na radarze

Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Karl Etta Eyong w kręgu zainteresowań Arsenalu

Arsenal rozważa pozyskanie kolejnego zawodnika o ogromnym potencjale. Zimowe okno transferowe na Emirates Stadium przebiega wyjątkowo spokojnie, ale klub nie rezygnuje z działań i analizuje możliwości wzmocnień z myślą o przyszłości. Jak dotąd jedynym ruchem Kanonierów w styczniu było wypożyczenie Ethana Nwaneriego do Olympique’u Marsylia do końca sezonu.

Brak większej aktywności transferowej wynika przede wszystkim z komfortowej sytuacji zespołu Mikela Artety, który dysponuje szeroką i jakościową kadrą gotową do walki o mistrzostwo Anglii. Pojawiły się jednak sygnały, że Arsenal uważnie monitoruje rynek. Jak informuje Ben Jacobs, dyrektor sportowy Andrea Berta koncentrując się przede wszystkim na napastnikach oraz skrzydłowych.

Jednym z nazwisk, które od dłuższego czasu znajduje się na radarze londyńczyków, jest Karl Etta Eyong z Levante. 22-letni snajper w obecnym sezonie zdobył sześć bramek i zanotował trzy asysty w 17 występach La Liga. Kameruńczyk w ciągu kilku miesięcy przebił się z trzeciego szczebla rozgrywkowego w Hiszpanii. Klub z Walencji sprowadził napastnika latem za około trzy miliony euro.

Rosnąca forma Kameruńczyka sprawia, że coraz częściej pojawia się w kontekście transferu do dwóch gigantów – Barcelony i Realu Madryt. Co ważne, klauzula odstępnego w kontrakcie piłkarza wynosi 30 milionów euro. Kontrakt napastnika z Levante obowiązuje do czerwca 2029 roku.