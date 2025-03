Arsenal chce gwiazdę Interu. W grze aż 100 mln euro

MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Lautaro Martinez w kręgu zainteresowań Arsenalu

Arsenal od dłuższego czasu rozgląda się za snajperem światowej klasy. Mikel Arteta nie jest w pełni usatysfakcjonowany z postawy Gabriela Jesusa i Kaia Havertza, którzy występowali w roli środkowego napastnika w ostatnich sezonach. Klub chce wzmocnić ofensywę i zwiększyć swoje szanse na zdobycie mistrzostwa Anglii.

Nowym dyrektorem sportowym Kanonierów ma zostać Andrea Berta. Wedle ostatnich doniesień, były pracownik Atletico Madryt od dawna jest wielkim fanem talentu Lautaro Martineza. Już w czasach swojej pracy w stolicy Madrytu próbował sprowadzić go do La Ligi, a teraz może wykorzystać okazję, by przekonać do przeprowadzki na Emirates Stadium.

Inter Mediolan zdaje sobie sprawę, że Martinez jest jednym z kluczowych ogniw drużyny i nie zamierza oddawać swojego kapitana za bezcen. Oczekuje się, że Arsenal będzie musiał przygotować ofertę na poziomie 100 milionów euro, by rozpocząć realne negocjacje.

27-letni napastnik w tym sezonie strzelił 10 goli w Serie A. Przypomnijmy, że w poprzedniej kampanii ligowej zdobył koronę króla strzelców z 24 trafieniami na koncie. 70-krotny reprezentant Argentyny ma ważny kontrakt w Mediolanie do 30 czerwca 2029 roku.