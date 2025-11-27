Arsenal chce francuskiego skrzydłowego. To będzie transferowy hit

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Michael Olise na radarze Arsenalu

Arsenal w tym sezonie głównie liczy na zdobycie mistrzostwa Anglii, po które ostatni raz sięgnął ponad 20 lat temu. Podczas letniego okna transferowego klub wykazał się znacznymi wydatkami, a największe emocje wzbudził transfer Viktora Gyokeresa ze Sportingu Lizbona. Szwedzki napastnik jednak rozczarowuje na Emirates Stadium.

Teraz londyński klub szykuje kolejny głośny ruch. Według doniesień „CaughtOffside”, na celowniku Kanonierów znalazł się Michael Olise, skrzydłowy Bayernu Monachium. Zawodnikiem zainteresowane są również Liverpool i Manchester United, co zapowiada emocjonującą rywalizację o jednego z najbardziej utalentowanych skrzydłowych w Europie.

23-letni reprezentant Francji dołączył do bawarskiego giganta w lipcu 2024 roku i podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2029 roku. Od momentu transferu błyszczy na niemieckich boiskach i jest ważnym ogniwem zespołu Vincenta Kompany’ego. W bieżącym sezonie rozegrał 19 meczów, strzelając 9 goli i notując 10 asyst, co potwierdza jego wpływ na grę Bayernu.

Dla Olise byłby to powrót do Premier League. Wcześniej spędził w Anglii znaczną część kariery w Crystal Palace, dla którego rozegrał blisko 100 spotkań. Portal Transfermarkt.de podaje, że wartość rynkowa Olise wynosi obecnie 130 milionów euro. Olise szczególnie wyróżnia się na boisku wysoką mobilnością, co sprawia, że jest łakomym kąskiem dla angielskich klubów.