Arsenal ustalił szczegóły transferu. Piłkarz już zdecydował

Eberechi Eze ma dołączyć do Arsenalu

Arsenal nie zwalnia tempa na rynku transferowym. Po sprowadzeniu Martina Zubimendiego z Realu Sociedad, Viktora Gyokeresa ze Sportingu Lizbona oraz Noniego Madueke z Chelsea, Kanonierzy szykują kolejny głośny ruch. Na celowniku Mikela Artety znalazł się Eberechi Eze. To ofensywny pomocnik Crystal Palace, który od kilku sezonów zachwyca formą na boiskach Premier League.

Według informacji ujawnionych przez portal „CaughtOffside”, Arsenal złożył już wstępną ofertę za 27-letniego reprezentanta Anglii. Propozycja zakłada 30 milionów funtów płatnych z góry, a pozostałe 38 milionów miałoby zostać wypłacone w ratach na przestrzeni dwóch lat. Całość odpowiada klauzuli wykupu zawartej w kontrakcie Eze, która wynosi 68 milionów funtów.

Ponadto wicemistrzowie Anglii planują również włączenie do transakcji Reissa Nelsona. Skrzydłowy miałby przenieść się do Crystal Palace w ramach rozliczenia, co mogłoby przyspieszyć finalizację transferu i przekonać Orły do szybszego zaakceptowania oferty.

Eberechi Eze ma za sobą znakomite rozgrywki. W barwach Crystal Palace zdobył 14 bramek i zanotował 11 asyst. Jego świetna forma przyczyniła się do sensacyjnego triumfu Orłów w Pucharze Anglii, gdzie w finale pokonali Manchester City.

Chociaż Arsenal prowadzi w wyścigu o Eze, to konkurencja jest spora. Zainteresowanie zawodnikiem wyrażają również Bayern Monachium, Liverpool oraz Manchester United. Jednak to Kanonierzy wydają się dziś najbliżej domknięcia jednej z najciekawszych transakcji tego okna.