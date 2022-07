PressFocus Na zdjęciu: Armando Broja

Mimo zapewnień ze strony Realu Madryt, że klub nie planuje kolejnych transferów, Football London jest przekonane, że Królewscy są zainteresowani młodym napastnikiem londyńskiej Chelsea Armando Broją.

Armando Broja wciąż nie może być pewny swojej przyszłości po tym, jak Chelsea odrzuciła ofertę West Ham United opiewającą na 30 mln funtów. The Blues chętnie wypożyczyliby kolejny raz młodego napastnika, aby mógł się ogrywać w innym klubie, ale nie bardzo chcą pozbyć się Albańczyka na stałe.

Real Madryt tego lata nie dokonał zbyt wielu zakupów, ale do Królewskich dołączył między innymi na Antonio Rudiger po wygaśnięciu kontraktu z Chelsea. Zespół z Madrytu chce przede wszystkim skupić się na sprzedaży kilku zawodników, aby uszczuplić skład. Jednak, jak przekonuje Football London jest też krótka lista zawodników, którzy jeszcze podczas tego okienka transferowego mieliby trafić na Santiago Bernabeu. Jednym z nich jest właśnie Armando Broja.

Real Madryt chce dodać do swojego składu kilku młodych zawodników, a hiszpańscy giganci nawiązali kontakt z Chelsea w sprawie potencjalnego transferu Armando Broji.

Everton, Newcastle i kilka klubów z Włoch są również zainteresowane usługami Broji po udanym sezonie z Southampton. Reprezentant Albanii strzelił dziewięć bramek w 38 występach w zeszłej kampanii dla Świętych,

Armando Broja trenuje z drużyną Thomasa Tuchela podczas przygotowań do nowego sezonu, ale jego przyszłość na Stamford Bridge pozostaje niepewna. Zdaniem Football London transfer młodego zawodnika do Hiszpanii jest bardzo realny. Niemiecki menedżer skupia się teraz przede wszystkim na wzmocnieniu defensywy, natomiast ofensywa jest uważana za kompletną, choć niewykluczone, że The Blues dokonają jeszcze jakiś transferów.

