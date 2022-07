PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Erik ten Hag nie tylko dokonuje roszad w składzie Manchesteru United wprowadzając własną filozofię gry. Nowy menedżer Czerwonych Diabłów postanowił także dokonać zmian na Old Trafford.

Manchester United zamienił kolejnością ławki rezerwowych na Old Trafford

To kolejna zmiana, jaka nastąpiła po przyjściu Erika ten Haga

W niedzielę Czerwone Diabły rozegrają ostatni sparing przed rozpoczęciem sezonu

Manchester United zamienił kolejnością ławki rezerwowych

Manchester United będzie gościć w ten weekend hiszpańską drużynę Rayo Vallecano. Będzie to ich ostatni przedsezonowym sparing przed pierwszym meczem Premier League przeciwko Brighton. Spotkanie da Holendrowi doskonałe wyobrażenie o tym, nad czym musi jeszcze popracować przed meczem z Mewami, a kibicom da pierwszy posmak filozofii Ten Haga podczas starcia na Old Trafford.

Niektórzy, bardziej spostrzegawczy fani pewnie zauważą poważną zmianę na stadionie, gdy po raz pierwszy pojawią się na trybunach w nowym sezonie.

Jak potwierdza oświadczenie klubu, dwie ławki rezerwowych na Old Trafford zostały zamienione kolejnością. Oznacza to, że ławka gospodarzy będzie znajdować się po zachodniej stronie linii środkowej boiska, czyli ​​gracze Manchesteru United będą bliżej tunelu prowadzącego na murawę i trybuny Stretford End. Goście będą od teraz przebywać po drugiej stronie, a co za tym idzie bliżej sektora fanów drużyny przyjezdnej.

Czy zmiana w jakikolwiek sposób wpłynie na Manchester United pewnie okaże się dopiero w czasie trwania sezonu. Pewne jest z kolei, że Erik ten Hag chce wprowadzać swoje zasady na wielu płaszczyznach. Jednym będzie się to podobać, inni mogą zastanawiać się, czy takie zmiany mają jakikolwiek sens.

