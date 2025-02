Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Arda Guler

Arda Guler na radarze Manchesteru United, Bayernu Monachium i Liverpoolu

Real Madryt w letnim okienku transferowym planuje przejść przebudowę kadry. Na celowniku Królewskich znajduje się wiele gwiazd światowej klasy. Jak się jednak okazuje, drużyna Carlo Ancelottiego może zostać osłabiona przez dwóch perspektywicznych graczy. Zarówno Arda Guler jak i Endrick wyrazili gotowość na opuszczenie Estadio Santiago Bernabeu na zasadzie wypożyczenia.

Z informacji przekazanych przez „Fichajes” dowiadujemy się, ze Arda Guler nie będzie miał problemu ze znalezieniem nowego zespołu. Turecki gwiazdor bowiem wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. Wspomniane źródło przekazuje, że pomocnik trafił na celownik Manchesteru United, Liverpoolu, a także Bayernu Monachium.

Czerwone Diabły chciałyby jednak, żeby Arda Guler na stałe przeniósł się na Old Trafford. Podobnie do sprawy podchodzi też lider Premier League. The Reds już w przeszłości chcieli pozyskać Turka, kiedy ten ostatecznie wybrał Real Madryt. Bawarczycy są jedynym zespołem, który może zgodzić się na wypożyczenie. W przeszłości Niemcy sprowadzali na krótki okres z Estadio Santiago Bernabeu choćby Alvaro Odriozolę czy też Jamesa Rodrigueza.

Arda Guler w obecnym sezonie rozegrał 27 spotkań w koszulce Realu Madryt. W tym czasie Turek zdołał zgromadzić na swoim koncie trzy trafienia, a także pięć asyst.