Real traktuje ich jako nietykalnych. Giganci obejdą się smakiem

Arda Guler oraz Franco Mastantuono wzbudzają spore zainteresowanie na rynku transferowym. Trener Realu Madryt - Alvaro Arbeloa - nie wyrazi jednak zgody na odejście Turka i Argentyńczyka - donosi gazeta AS.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Arda Guler oraz Franco Mastantuono nie odejdą Realu Madryt

Real Madryt w połowie stycznia dokonał zmiany na ławce trenerskiej – Xabiego Alonso zastąpił Alvaro Arbeloa. Choć debiut 43-letniego Hiszpana był bardzo nieudany i zakończył się porażką 2:3 z Albacete Balompie w Pucharze Króla, to kolejne występy przyniosły wyraźną poprawę.

Drużyna Królewskich notuje obecnie serię trzech zwycięstw z rzędu, a duży udział w tych sukcesach mieli Arda Guler oraz Franco Mastantuono. Obaj ostatnio regularnie pojawiają się w podstawowym składzie i imponują wysoką formą, stając się ważnymi elementami nowej układanki Arbeloi.

Przypomnijmy, że turecki pomocnik oraz argentyński skrzydłowy są regularnie łączeni przez media z innymi klubami. Chrapkę na zakontraktowanie Gulera ma Arsenal, natomiast Mastantuono chętnie widziałoby u siebie SSC Napoli. Wszystko wskazuje jednak na to, że Anglicy i Włosi będą musieli obejść się smakiem. Według hiszpańskiego dziennika „AS” Real Madryt traktuje bowiem obu zawodników jako nietykalnych i nie zamierza rozważać ofert.

20-letni Guler występuje w barwach zespołu Los Blancos od lipca 2023 roku, gdy trafił na Santiago Bernabeu za 26 milionów euro z Fenerbahce Stambuł. W tym sezonie rozegrał 32 mecze, zdobył 3 bramki i zanotował 11 asyst. Z kolei 18-letni Mastantuono dołączył do ekipy Królewskich w sierpniu 2025 roku z River Plate za 45 milionów euro. W trwającej kampanii ma na koncie 21 spotkań, 3 gole oraz 1 ostatnie podanie.