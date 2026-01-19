Arbeloa wybrał kluczowego piłkarza Realu. Nowa rola dla gwiazdy

Alvaro Arbeloa zdecydował, że Arda Guler będzie piłkarzem wyjściowej jedenastki. Co więcej, pomocnik ma być rozgrywającym. W najbliższym czasie będzie grał na nowej pozycji - donosi dziennik AS.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Guler rozgrywającym Realu Madryt. Arbeloa zmienił mu rolę

Alvaro Arbeloa przygodę w roli trenera Realu Madryt rozpoczął w najgorszy możliwy sposób. W swoim debiucie nie tylko przegrał z Albacete (2:3), ale jednocześnie odpadł z Pucharu Króla. Nieco lepiej poszło mu podczas pierwszego ligowego starcia. Królewscy pokonali w weekend Levante (2:0), więc 43-latek mógł cieszyć się z pierwszego zwycięstwa na nowym stanowisku.

Po pierwszych dniach jako sternik Realu Madryt zaczyna wprowadzać zmiany, które mają mieć kluczowy wpływ nie tylko na resztę sezonu, ale również przyszłość. Jak podaje dziennik AS, jedną z nich będzie zmiana pozycji Ardy Gulera. Turecki pomocnik zostanie rozgrywającym.

Guler ma zostać piłkarzem wyjściowej jedenastki pod wodzą Arbeloi. Co za tym idzie, 20-latek jako rozgrywający ma być nowym motorem napędowym Realu Madryt. To na nim ma spocząć ciężar budowania akcji Los Blancos. Aby mu w tym pomóc, od teraz będzie grał na nowej pozycji i dostanie tyle minut, żeby mógł odpowiednio wczuć się w nową rolę.

Dotychczasowa przygoda Gulera z Realem przypomina raczej sinusoidę dobrych i złych momentów. Za kadencji Carlo Ancelottiego był głównie rezerwowym. Dopiero pod koniec kadencji Włocha wskoczył do pierwszego składu, a jego forma robiła wrażenie. Z kolei u Alonso zaczął bardzo dobrze, będąc nawet kluczowym piłkarzem, ale z biegiem czasu jego forma zaczęła spadać. W tym sezonie uzbierał łącznie 3 gole i 10 asyst w 30 meczach we wszystkich rozgrywkach.