Antonio Rudiger dostał ofertę. Gigant chce obrońcę

Antonio Rudiger znalazł się w kręgu zainteresowań Fenerbahce - donosi dziennikarz Ekrem Konur. Obrońca Realu Madryt ma ważny kontrakt do końca tego sezonu.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Antonio Rudiger

Fenerbahce zainteresowane Antonio Rudigerem

Antonio Rudiger wrócił do gry po kontuzji uda, której doznał we wrześniu i przez wiele tygodni zmuszony był pauzować. 32-letni niemiecki obrońca pojawił się już w kadrze meczowej Realu Madryt na spotkanie z Gironą w 14. kolejce La Liga.

Wszystko wskazuje na to, że Rudiger po zakończeniu sezonu opuści szeregi Królewskich po wygaśnięciu kontraktu. Jak przekazał dziennikarz Ekrem Konur, Fenerbahce uważnie obserwuje sytuację Niemca i rozważa jego pozyskanie. Zawodnik zarabia w Madrycie aż 15 milionów euro rocznie, co sprawia, że ewentualny transfer byłby dużym wyzwaniem finansowym dla tureckiego klubu.

Fenerbahce planuje zaoferować doświadczonemu zawodnik dwuletni kontrakt z możliwością przedłużenia o kolejny rok. Nie tylko Turcy są zainteresowani Niemcem. W wyścigu o obrońcę biorą udział także kluby z Serie A, La Liga, Premier League, a także zespoły z Arabii Saudyjskiej, co pokazuje, że Rudiger cieszy się ogromnym zainteresowaniem na rynku transferowym.

81-krotny reprezentant Niemiec w bieżącym sezonie wystąpił dotychczas tylko raz na boisku pod wodzą Xabiego Alonso. Do madryckiego Realu dołączył w 2022 roku z Chelsea. Wcześniej reprezentował barwy między innymi Romy czy Stuttgartu. Serwis Transfermarkt.de wycenia piłkarza urodzonego w Berlinie na 15 milionów euro.