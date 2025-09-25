Antoine Semenyo rozchwytywany. Chcą go giganci Premier League

Antoine Semenyo ponownie znalazł się na radarze największych klubów Premier League. Jak podaje serwis TEAMtalk, giganci znów będą starali się pozyskać gwiazdę Bournemouth.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Antoine Semenyo

Semenyo na radarze gigantów

Podczas minionego letniego okna transferowego Bournemouth udało się zatrzymać swoją największą gwiazdę, mimo ogromnego zainteresowania ze strony innych klubów Premier League. Na początku lipca Antoine Semenyo podpisał nowy kontrakt obowiązujący do 2030 roku. Jednak przez doskonałą formę na początku nowego sezonu ponownie przyciągnął uwagę czołowych drużyn.

Ghański skrzydłowy w pierwszych pięciu ligowych meczach strzelił trzy gole i dołożył dwie asysty, co pomogło drużynie Andoniego Iraoli awansować na czwarte miejsce w tabeli.

Latem interesowały się nim takie zespoły jak Manchester United, Liverpool, Tottenham, Newcastle czy Arsenal. Wtedy jednak The Cherries ustalili cenę na poziomie 70 milionów funtów, czyli w przeliczeniu około 80 milionów euro. Teraz sytuacja wygląda podobnie. Klub nie planuje sprzedawać 25-latka w najbliższych okienkach transferowych.

Mimo to angielscy giganci wciąż monitorują sytuację zawodnika. Czas pokaże, czy uda im się przekonać Bournemouth do transferu. Obecnie jednak klub skupia się na utrzymaniu dobrej dyspozycji w lidze.

W poprzednim sezonie Semenyo strzelił trzynaście bramek i zanotował siedem asyst w 42 spotkaniach. Portal „Transfermarkt” wycenia go na 40 milionów euro.

Zobacz także: Manchester United straci gwiazdę? Ligowy rywal chce go zatrzymać