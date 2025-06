Antoine Semenyo na celowniku gigantów Premier League. W grze 70 mln funtów

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Antoine Semenyo

Liverpool i Manchester United w grze o skrzydłowego Bournemouth

Antoine Semenyo budzi coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym po znakomitym sezonie w barwach Bournemouth. Jak donosi „Sky Sports”, Manchester United i Liverpool wykonują najwięcej konkretnej pracy w kontekście ewentualnego transferu zawodnika, który w kampanii 2024/25 zdobył 13 bramek i zanotował siedem asyst we wszystkich rozgrywkach.

25-letni reprezentant Ghany chce dołączyć do klubu grającego w Lidze Mistrzów, co daje wyraźną przewagę aktualnym mistrzom Anglii. Bournemouth ma oczekiwać nawet 70 milionów funtów za Semenyo. Obecny kontrakt skrzydłowego na Vitality Stadium obowiązuje do 2029 roku, co daje mocną pozycje negocjacyjną klubowi, który zakończył rozgrywki Premier League na dziewiątym miejscu.

Kluczowe może okazać się nastawienie samego zawodnika. Jeśli Semenyo jasno zadeklaruje chęć odejścia, może to zmusić Bournemouth do obniżenia wymagań finansowych. Obecnie jednak, jak podkreślają media, nie ma jeszcze rozstrzygnięcia w tej sprawie. Iworyjczyk wydaje się być gotowy na przenosiny do klubu walczącego o najważniejsze trofea. Jego rozwój, statystyki oraz styl gry pokazują, że jest jednym z najciekawszych skrzydłowych w Premier League spoza ścisłej czołówki.