Man United chce uprzedzić innych potentatów. To byłby hit transferowy

Manchester United zamierza na poważnie powalczyć o podpis gwiazdora Bournemouth, Antoine'a Semenyo - dowiedział się brytyjski serwis TEAMtalk. 25-letni skrzydłowy jest pożądany przez wszystkich gigantów Premier League.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Antoine Semenyo cele Manchesteru United

Manchester United zajmuje obecnie 8. miejsce w tabeli Premier League, jednak sytuacja zespołu Rubena Amorima może szybko ulec poprawie. Jeśli ekipa Czerwonych Diabłów wygra dzisiejsze spotkanie przeciwko Bournemouth, awansuje bowiem na 5. pozycję w ligowej stawce. Taki scenariusz sprawiłby, że klub z Old Trafford ponownie mógłby realnie myśleć o powrocie do europejskich pucharów.

Aby jeszcze bardziej zwiększyć swoje szanse w walce o czołowe lokaty, władze Manchesteru United planują wzmocnienia składu podczas nadchodzącego styczniowego okna transferowego. Jak informuje brytyjski serwis „TEAMtalk”, na szczycie listy życzeń Czerwonych Diabłów znajduje się Antoine Semenyo.

Ghański skrzydłowy na co dzień występuje w Bournemouth i już w poniedziałek będzie miał okazję zaprezentować się na murawie Old Trafford. Klub z Manchesteru zamierza na poważnie powalczyć o jego podpis, doceniając przede wszystkim wszechstronność oraz dużą intensywność gry 25-latka. Zadanie nie będzie jednak łatwe, gdyż zainteresowanie pozyskaniem atakującego wykazują niemal wszyscy giganci Premier League.

Antoine Semenyo reprezentuje barwy zespołu Wisienek od stycznia 2023 roku, gdy trafił na Dean Court za 10 milionów euro z Bristol City. W aktualnym sezonie rozegrał 15 spotkań, zdobył 6 bramek i zanotował 3 asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia go na około 65 milionów euro, a jego klauzula odstępnego wynosi 74 miliony euro. Wszystko wskazuje na to, że zimą któryś z potentatów zdecyduje się na sprowadzenie prawego napastnika.