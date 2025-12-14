Liverpool pracuje nad transferem gwiazdy. Rozpoczął negocjacje

Antoine Semenyo może dołączyć do Liverpoolu w nadchodzącym zimowym okienku transferowym. Jak podaje serwis Indy Kaila News, włodarze mistrza Anglii rozpoczęli już rozmowy z Bournemouth w sprawie tej transakcji.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Antoine Semenyo coraz bliżej Liverpoolu

Liverpool aktywnie monitoruje rynek transferowy w poszukiwaniu zawodnika, który wzmocni rywalizację na skrzydłach. Władze angielskiego klubu zdają sobie sprawę, że Mohamed Salah coraz poważniej zastanawia się nad swoją przyszłością. Jeśli Egipcjanin nie będzie miał zagwarantowanej pierwszoplanowej roli, może poprosić o zgodę na odejście. Dlatego aktualni mistrzowie Premier League już teraz rozglądają się za potencjalnym następcą jednego z najlepszych piłkarzy w swojej historii.

Najwyżej na liście życzeń Liverpoolu znajduje się Antoine Semenyo. Jak informuje w niedzielny wieczór serwis „Indy Kaila News”, działacze z Anfield Road rozpoczęli już rozmowy z Bournemouth w sprawie możliwego transferu. Klauzula odstępnego ghańskiego skrzydłowego wynosi 65 milionów funtów, jednak włodarze z Merseyside spróbują wynegocjować niższą kwotę lub rozłożyć płatność na raty.

25-latek cieszy się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ jego sytuację obserwują również Manchester City, Manchester United oraz Tottenham Hotspur.

Antoine Semenyo reprezentuje barwy drużyny Wisienek od stycznia 2023 roku, gdy przeniósł się na Dean Court za 10 milionów euro z Bristol City. W obecnym sezonie rozegrał 15 spotkań, zdobywając 6 bramek i notując 3 asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia go na około 65 milionów euro, a jego klauzula odstępnego – jak wspomniano wyżej – wynosi 74 miliony euro (65 milionów funtów). Coraz więcej wskazuje na to, że już zimą jeden z gigantów Premier League zdecyduje się na zakup 32-krotnego reprezentanta Ghany.