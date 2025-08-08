Antoine Griezmann opuści Atletico? Niespodziewany kierunek

15:54, 8. sierpnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Źródło: TUDN

Antoine Griezmann wzbudza zainteresowanie na rynku transferowym. Jak podaje stacja TUDN, chrapkę na pozyskanie gwiazdy ma meksykański klub - CF Monterrey.

Antoine Griezmann
Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Monterrey marzy o pozyskaniu Antoine’a Griezmanna

Antoine Griezmann niedawno przedłużył kontrakt z Atletico Madryt do połowy 2027 roku, co miało ostatecznie uciąć spekulacje na temat jego przyszłości. Pomimo to francuski gwiazdor wciąż wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. Jak wynika z informacji podanych przez stację telewizyjną „TUDN” chrapkę na sprowadzenie 34-letniego piłkarza ma meksykański klub – CF Monterrey. Działacze ekipy z Ligi MX widzą w tym zawodniku nie tylko ogromne wzmocnienie sportowe, ale także wartość marketingową.

W przypadku przeprowadzki do CF Monterrey, Antoine Griezmann dzieliłby szatnię z innym znanym piłkarzem – Sergio Ramosem – który dołączył do meksykańskiej drużyny w lutym 2025 roku. Taki duet z pewnością przyciągnąłby kibiców na stadion i zapewniłby Lidze MX rozgłos na skalę międzynarodową. Mimo wszystko, realizacja tego transferu w trwającym okienku wydaje się mało prawdopodobna. Słynny Francuz ciągle odgrywa kluczową rolę w zespole Los Rojiblancos, gdzie najprawdopodobniej będzie grał w kampanii 2025/2026.

Antoine Griezmann to jeden z najwybitniejszych piłkarzy swojego pokolenia. Z reprezentacją Francji sięgnął po mistrzostwo świata w 2018 roku i wicemistrzostwo Europy dwa lata wcześniej. W barwach Atletico Madryt triumfował w Lidze Europy oraz Superpucharze Europy. Doświadczony napastnik jest ikoną i najlepszym strzelcem w historii stołecznego klubu – w koszulce zespołu Los Colchoneros zdobył 198 bramek. Mimo że 34-letni gwiazdor na początku czerwca tego roku podpisał nową umowę z obecnym pracodawcą, to jego nazwisko nadal pojawia się w kontekście plotek transferowych.