Antoine Griezmann szykował się do letniego transferu do MLS. W ostatnich dniach nastąpił jednak zwrot akcji. Gwiazdor raczej zostanie w Atletico Madryt - informuje "AS".

Griezmann nie ruszy się z Atletico

Antoine Griezmann od wielu miesięcy szykował się do zmiany klubu. Miało to nastąpić wraz z końcem obecnego sezonu. Choć dalej prezentuje się znakomicie i stać go na grę na najwyższym europejskim poziomie, skusiła go wizja przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych, gdzie często podróżuje. Do transferu do Los Angeles FC namawiali go reprezentacyjni koledzy – Olivier Giroud oraz Hugo Lloris. Wydawało się, że sprawa jest przesądzona, a Atletico Madryt pozwoli mu odejść. Pod koniec marca odbyły się przełomowe rozmowy, podczas których przyszłość Griezmanna miała się w pełni wyjaśnić.

34-latek miał zakomunikować chęć odejścia, ale nastąpił potężny zwrot akcji. “AS” informuje, że Griezmann zmienił swoją decyzję i wszystko wskazuje na to, że zostanie w stolicy Hiszpanii na dłużej.

Obie strony są zainteresowane kontynuowaniem współpracy. Choć umowa Griezmanna obowiązuje do 2026 roku, w kwietniu mają ruszyć rozmowy na temat jej przedłużenia. Gwiazdor dał się przekonać do dalszego budowania swojej pozycji w historii hiszpańskiego klubu.

W tym sezonie Griezmann tworzy z Julianem Alvarezem zabójczy duet w ofensywie. Sam Francuz uzbierał we wszystkich rozgrywkach 16 bramek oraz 7 asyst. Diego Simeone w pełni mu ufa, choć ostatnio panowie mieli delikatne spięcie. Szkoleniowiec miał za złe zawodnikowi, że ten przestał angażować się w grę defensywną i pokazywał na boisku mniej determinacji. Wygląda jednak na to, że sprawa została już rozwiązana.