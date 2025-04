Antoine Griezmann odejdzie z Atletico Madryt? Wszystko jasne

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Atletico Madryt rozstanie się z Antoinem Griezmannem

Kontrakt Antoine’a Griezmanna z Atletico Madryt obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku i wszystko wskazuje na to, że ostatecznie nie zostanie wypełniony do końca. 34-letni zawodnik oraz włodarze klubu ze stolicy doszli do wniosku, że nadchodzącego lata będzie odpowiedni moment, by drogi obu stron się rozeszły – poinformował w czwartkowy wieczór hiszpański serwis “Fichajes.net”. Wspomniany portal zdradził także plany napastnika na dalszą część kariery.

Najbardziej prawdopodobnym kierunkiem dla 137-krotnego reprezentanta Francji jest podobno amerykańska ekstraklasa, a więc Major League Soccer. Według najnowszych doniesień mediów nowym zespołem mistrza świata może być tamtejsze Los Angeles FC. W tej drużynie Antoine Griezmann dzieliłby szatnię ze swoim rodakami – Olivierem Giroud oraz Hugo Llorisem – którzy z powodzeniem występują w barwach ekipy Czarno-Złotych już od jakiegoś czasu.

Antoine Griezmann jest bez wątpienia legendą Atletico Madryt i nie zmieni tego trwający sezon, w którym zespół Los Rojiblancos najprawdopodobniej nie zgarnie żadnego trofeum. Francuski napastnik w koszulce stołecznego klubu rozegrał łącznie 433 spotkania, zdobył 197 bramek oraz zaliczył 19 asyst. Przypomnijmy, że 34-latek jest związany z drużyną Los Colchoneros od 2014 roku, z przerwą na lata 2019-2021, kiedy występował dla Barcelony.