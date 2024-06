MARTIN DALTON / Alamy Na zdjęciu: Lloyd Kelly

Lloyd Kelly rozchwytywany na rynku

Bournemouth ostatnio oficjalnie poinformowało o decyzji Lloyda Kelly’ego, który ostatecznie nie zdecydował się na przedłużenie wygasającego kontraktu z Wisienkami i tym samym do nowego klubu dołączy na zasadzie wolnego transferu. Możliwość sprowadzenia 25-letniego obrońcy za darmo przykuwa uwagę wielu europejskich zespołów. Najnowsze informacje w sprawie przyszłości angielskiego stopera przekazało “Chronicle Live”.

Według wspomnianego źródła faworytem w wyścigu o cenionego defensora jest Newcastle United, ale Sroki muszą spodziewać się ogromnej konkurencji. Do walki o podpis Lloyda Kelly’ego stanąć bowiem mają również takie drużyny jak West Ham United, Tottenham Hotspur, AS Roma oraz Atletico Madryt. Tak więc były młodzieżowy reprezentant Anglii ma opcję pozostania w Premier League, przenosin do Serie A lub przeprowadzki do La Ligi.

Lloyd Kelly z powodzeniem występował w barwach Bournemouth od lipca 2019 roku, gdy trafił na Dean Court za niespełna 15 milionów euro z Bristol City. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia mierzącego 190 centymetrów wzrostu stopera na około 18 milionów euro. Los dotychczas grającego dla Wisienek środkowego obrońcy powinien wyjaśnić się w najbliższych tygodniach.