Insidefoto di andrea staccioli / Alamy Na zdjęciu: Nicolo Barella, Lautaro Martinez i Hakan Calhanoglu

Nicolo Barella przedłuży kontrakt z Interem Mediolan

Obecny kontrakt Nicolo Barelli z Interem Mediolan obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, ale wszystko wskazuje na to, że strony będą kontynuować współpracę. 27-letni pomocnik uzgodnił już bowiem z włodarzami mistrza Serie A pensję oraz długość umowy. Według najnowszych informacji przekazanych przez Fabrizio Romano 53-krotny reprezentant Włoch zwiąże się Nerazzurrimi do 30 czerwca 2029 roku.

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami mediów z Półwyspu Apenińskiego Nicolo Barella na mocy nowego kontraktu z Interem Mediolan będzie zarabiał 6,5 miliona euro plus ewentualne dodatki za rok gry, a to oznacza, że doświadczony zawodnik stanie się najlepiej opłacanym włoskim piłkarzem w Serie A. Środkowy pomocnik z powodzeniem występuje w drużynie z miasta mody od lipca 2019 roku.

Nerazzurri za wychowanka Cagliari Calcio zapłacili prawie 45 milionów euro, choć jak się później okazało, była to opłacalna inwestycja. Nicolo Barella w 48 spotkaniach zakończonego sezonu strzelił 2 gole i zaliczył 7 asyst. Inter Mediolan lada moment powinien potwierdzić również przedłużenie umowy z Lautaro Martinezem.

Klub ze Stadio Giuseppe Meazza ma za sobą doskonałą kampanię zakończoną mistrzowskim tytułem.